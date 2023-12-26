وزارة الدفاع الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيكون قويا وذكيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي إن رد بلاده على اغتيال إسرائيل للقائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي، سيكون "قويا وذكيا".

وشدد طلائي على أن "اغتيال السيد موسوي انتهاك واضح لسيادة سوريا ويأتي في إطار زعزعة أمن المنطقة"، مؤكدا أن "هذه الجريمة تستحق العقاب وعلى الصهاينة أن ينتظروا دفع الثمن".

وأضاف: "سنرد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين، وردنا سيكون قاطعا وفعالا ومؤثرا وذكيا".

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء أمس الاثنين أن اغتيال إسرائيل لموسوي "علامة على إحباطها وعجزها وستدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".

من جهته، شدد الحرس الثوري الإيراني على أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

المصدر: RT