فرنسا تعرب عن "قلق عميق" إزاء تكثيف وإطالة أمد الحرب في غزة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء عن "قلقها العميق حيال إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده" في إطار الحرب ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.

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وجددت الوزارة في بيان لها دعوة باريس "إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي الى وقف لإطلاق النار"، مستنكرا "القصف الممنهج الذي أدى مجددا الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة".

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش يوسع عملياته في جنوب ووسط غزة "مع اقترابه من تفكيك جميع كتائب حماس في شمال القطاع"، محذرا مع ذلك من أن الحرب في غزة "ستستمر لعدة أشهر أخرى".

وكانت "حماس" أعلنت مساء اليوم الثلاثاء عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، فيما ذكرت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إرتفع إلى 20915 قتيلا، و54918 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

المصدر: أ ف ب