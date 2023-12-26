 
مباشر
عاجل
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يعترض هدفا جويا معاديا فوق البحر الأحمر

الجيش الإسرائيلي: أهداف الحرب ليست سهلة التحقيق بسبب التضاريس المعقدة

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: أهداف الحرب ليست سهلة التحقيق بسبب التضاريس المعقدة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/woc1

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن "الحرب لها أهداف ضرورية ولكنها ليست سهلة التحقيق بسبب التضاريس المعقدة"، و"ستستمر لعدة أشهر أخرى".

وأشار هرتسي هاليفي إلى المناورة البرية في قطاع غزة، قائلا: "لقد غادرت غزة للتو.. يقترب الجيش الإسرائيلي من نهاية تفكيك كتائب حماس في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "قضينا على العديد من القادة وأخذنا المئات من الأسرى.. لا يزال البعض منهم في الميدان، ولا توجد حلول سحرية وطرق مختصرة إليهم".

الجيش الإسرائيلي: أهداف الحرب ليست سهلة التحقيق بسبب التضاريس المعقدة

وفي إشارة إلى "استمرار القتال"، أوضح هاليفي: "أينما هاجمت القوات الإسرائيلية ترافقها نيران كثيفة من الجو والبحر، وهذه الحرب لها أهداف ضرورية وليس سهلا تحقيقها.. إنها تجري في تضاريس معقدة، وبالتالي ستستمر الحرب لعدة أشهر أخرى".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 492.

كما عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد استهدافها آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105".

ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

إقرأ المزيد
حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث المقترح المصري حول إنهاء الحرب في غزة
حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث المقترح المصري حول إنهاء الحرب في غزة
إقرأ المزيد
لابيد: لو كنت مكان نتنياهو لاستقلت في 7 أكتوبر
لابيد: لو كنت مكان نتنياهو لاستقلت في 7 أكتوبر

المصدر: RT + صحيفة "يديعوت أحرونوت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا