الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة لعملياته البرية وغاراته الجوية على قطاع غزة "فيدوهات"
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نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مشاهد للدمار الذي خلفته عمليته العسكرية في قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأظهرت المشاهد القصف الإسرائيلي المتواصل للأحياء السكينة، والجنود الإسرائيليين يطلقون النار في أحياء خالية من قاطنها ومدمرة بالكامل، كما نشر مشاهد لقصف جوي للمنازل.
ونشر فيديو قال إنه لاستهداف مجموعة من مقاتلي الفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
المصدر: RT