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الإمارات ترحب بتعيين سيغريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة

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الإمارات ترحب بتعيين سيغريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة
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رحبت الإمارات العربية المتحدة، بتعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ، منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن "دولة الإمارات ترحب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن "السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رحبت بتعيين سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) الذي قدمته الإمارات وطرحته على المجلس في 22 ديسمبر الجاري لاعتماده بنجاح، استجابة للأزمة الإنسانية الشديدة في غزة، ولتحذيرات مسؤولي الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة".

‎وقالت المندوبة الدائمة لانا نسيبة: ‎"نحن واثقون من أن دراية سيغريد كاغ وخبرتها، ستساعدان على ضمان التنفيذ العاجل والتام للقرار، بما يشمل مراقبة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية والتحقق منها، وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة".

‎وشكرت الإمارات "الأمين العام على استجابته السريعة للقرار 2720، كما تتطلع إلى صدور التقرير الأولي عن عمل المنسق والآلية بحلول 23 يناير 2024، أي بعد 20 يوما من صدور القرار".

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المصدر: RT + وكالة أنباء الإمارات

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