الجيش الإسرائيلي يعلن سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وقالت الإذاعة: "بعد تقييم الاوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 الوية من الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بسقوط عشرات القتلى والضحايا المدنيين في غارات إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، شملت المخيمات والمدارس وبيوت الأهالي، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة منهم لا تزال تحت الأنقاض.

وفي التفاصيل أكد مراسلنا سقوط 64 قتيلا في غارات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في القطاع خلال الساعات الماضية.

وذكر أن "40 شهيدا على الأقل معظمهم لا يزال تحت الأنقاض في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

المصدر: RT