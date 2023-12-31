مراسلنا: تجدد الغارات الإسرائيلية على المغازي والبريج وعشرات الضحايا معظمهم تحت الأنقاض

أفاد مراسلنا بسقوط عشرات القتلى والضحايا المدنيين في غارات إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، شملت المخيمات والمدارس وبيوت الأهالي، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة منهم لا تزال تحت الأنقاض.

وفي التفاصيل أكد مراسلنا سقوط 64 قتيلا في غارات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في القطاع خلال الساعات الماضية.

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وذكر أن "40 شهيدا على الأقل معظمهم لا يزال تحت الأنقاض في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة".

وأضاف: "سقط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلا لعائلة قنديل في مخيم المغازي، كما استشهد مسعف من جهاز الدفاع المدني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

كما تجددت الغارات الإسرائيلية على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، ووردت أنباء عن مقتل شاب برصاص الزوارق الحربية على شاطئ بحر رفح.

وبين المراسل تجدد دوي انفجارات في المحافظة الوسطى مع تواصل الاشتباكات في المناطق الشرقية لمخيم البريج والمغازي.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي متواصل على مخيم البريج بالتزامن مع اشتباكات شرق البريج.

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كما قتل وزير الأوقاف الفلسطيني السابق يوسف سلامة في القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي، وسقط 4 قتلى في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جراء استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأيضا سقط قتلى وجرحى في استهداف مدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مدرسة الرافعي في جباليا البلد شمالي القطاع.

وفي مخيم البريج، منع الجيش الاسرائيلي طواقم الإسعاف من الدخول للمخيم من أجل إجلاء ضحايا وجرحى القصف المدفعي المستمر على المخيم.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي من سباق يجري مع الزمن ويتجلى في خطر الانهيار الكامل لأبسط الخدمات الأساسية في قطاع غزة ناهيك عن المجاعة التي تتهدد حياة المواطنين هناك.

وكتب "البرنامج" في حسابه على موقع "إكس": "بينما يبدأ العد التنازلي للعام الجديد، نتسابق مع الزمن لتجنب الانهيار الكامل لأبسط الخدمات الأساسية والمجاعة للملايين في قطاع غزة".

المصدر: RT