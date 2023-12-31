مراسل RT: ضحايا مدنيون في قصف إسرائيلي عنيف على بيوت ومساجد ومدارس في قطاع غزة

قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي منزلا لعائلة في المغازي وسط قطاع غزة وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية بالطائرات والمسيرات وشن الأحزمة النارية ضد المدنيين والمساجد والبيوت.

وأفاد مراسلنا بأن "الضحايا الـ4 سقطوا في قصف منزل بالمغازي يعود لعائلة أبو شحادة، بالإضافة إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات بقصف إسرائيلي أيضا لمنزل عائد لعائلة قنديل وسط المغازي".

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وأشار المراسل إلى انتشال قتلى وإصابات من مكان استهداف منزل آل قنديل، وتعرض منزل يعود لعائلة الطهراوي خلف مدرسة "رابعة" غرب مدينة رفح، للقصف من الطائرات الحربية المُسيرة.

كما تم تسجيل 10 إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة ابتدائية تؤوي نازحين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إلى ذلك نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا مدفعيا تزامنا مع استمرار الاشتباكات في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وتجدد القصف المدفعي أيضا شرق البريج والنصيرات وسط القطاع، واستهدف الجيش الإسرائيلي مسجد "المهاجرين" ومقر جمعية "الصلاح" في مخيم المغازي وسط القطاع.

في الأثناء تجددت الاشتباكات والقصف المدفعي في محيط شارع 5 بمدينة خان يونس.

وكان لمنطقة البصة في دير البلح وسط القطاع نصيب من قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية التي قامت أيضا بشن حزام ناري على مناطق متفرقة في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي استهداف المساجد أيضا، تعرض مسجد "الفرقان" في منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع لغارات جوية.

المصدر: RT