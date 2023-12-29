الجيش الإسرائيلي يصدر تعليماته لسكان خان يونس بالتوجه جنوبا إلى رفح على الحدود المصرية

أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة تعليمات لسكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالتوجه نحو مدينة رفح إلى الجنوب الغربي على الحدود المصرية.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أفاد الجيش الإسرائيلي بالعثور على متفجرات في منازل أعضاء حماس بالمدينة.

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وأشارت تقارير إلى أنه من المرجح أن قادة حماس يختبئون في خان يونس، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على نشر قواته بشكل مكثف في الوقت الحالي.

وأضاف الجيش أن مباني تحتوي على متفجرات قد دمرت كما عثرت القوات على عدد من الأنفاق والأسلحة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع الوحدات الإسرائيلية لنطاق عملياتها في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس دون ذكر المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وقال الجيش الإسرائيلي "خلال عمليات للجيش الخميس قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأشخاص بواسطة غارات جوية ونيران القناصة والدبابات".

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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل العشرات من عناصر حركة حماس في معارك مختلفة شمال قطاع غزة.

وأكد أن عملياته تهدف إلى تأمين السيطرة على منطقة على مشارف خان يونس، حيث انطلق منها هجوم في 7 أكتوبر على كيبوتس نيرعوز مباشرة عبر الحدود.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT + د ب أ