لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ84 وتداعياتها على المنطقة والعالم
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تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
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يتبع..