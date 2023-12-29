 
مباشر

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ84 وتداعياتها على المنطقة والعالم

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ84 وتداعياتها على المنطقة والعالم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wowx

تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

إقرأ المزيد
تطورات الحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية والعالمية في يومها الـ83..لحظة بلحظة
تطورات الحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية والعالمية في يومها الـ83..لحظة بلحظة

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا