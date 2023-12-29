بينيت يلمح إلى مسؤولية إسرائيل عن اغتيال مسؤول إيراني في طهران

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إلى أن إسرائيل هاجمت إيران عام 2022، حيث "نفذت عملية اغتيال ناجحة لمسؤول إيراني كبير"، في اعتراف غير مألوف في السياسة الإسرائيلية.

إقرأ المزيد



واعترف بينيت في مقال له في صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن إسرائيل هاجمت إيران في فبراير من العام المنصرم 2022، مما يعني أنها قتلت مسؤولا إيرانيا كبيرا في طهران.

وكتب بينيت: "كرئيس للوزراء، أصدرت تعليمات لقوات الأمن لجعل طهران تدفع ثمن قرارها بتمويل الإرهاب"، مضيفا: "بعد أن شنت طهران هجومين فاشلين بطائرات بدون طيار على إسرائيل في فبراير 2022، دمرنا قاعدة للطائرات بدون طيار على الأراضي الإيرانية. في مارس 2022، حاولت وحدة إرهابية إيرانية قتل السياح الإسرائيليين في تركيا وفشلت. وبعد ذلك بوقت قصير، قتل قائد الوحدة في وسط طهران".

وتنأى إسرائيل غالبا بنفسها عن الاعتراف بأي هجمات أو اغتيالات تنفذها أجهتزتها الأمنية أو العسكرية، وهي كانت الاثنين الماضي شنت غارات جوية في العاصمة السورية دمشق، اغتالت فيها قائدا كبير في الحرس الثوري الإيراني، فيما شنت ليل الخميس وفجر اليوم الجمعة هجومين على محيط دمشق وفي المنطقة الجنوبية في سوريا، حيث أكدت وزارة الدفاع السورية أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.

المصدر: وول ستريت جورنال+واينت+ RT