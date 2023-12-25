إيران تعلن مقتل قائد عسكري بارز في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على ريف دمشق بسوريا

أفادت وسائل إعلان إيرانية، بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للانباء، بأنه "خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق استشهد السيد رضي موسوي احد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".

ويعتبر رضى موسوي من أقدم مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا وأحد رفاق القائد الإيراني قاسم سليماني.

ولم ترد أنباء عن عدد القتلى والجرحى المحتملين جراء هذا القصف

يتبع..