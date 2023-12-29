الدفاع المدني اللبناني يخمد حريقا اندلع في سيارة استهدفتها مسيرة إسرائيلية (فيديو)

أعلنت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الدفاع المدني اللبناني أخمد حريقا اندلع في سيارة بسبب هجوم مسيرة إسرائيلية.

وذكرت الجمعية: "عملت فرق الإطفاء والدفاع المدني اللبناني في كشافة الرسالة الإسلامية على إخماد النيران التي اندلعت جراء استهداف مسيرة إسرائيلية إحدى السيارات في بلدة عيترون على الحدود جنوب لبنان وقد اقتصرت الأضرار على الماديات دون تسجيل وقوع اصابات في صفوف المواطنين".

وأفاد مراسلنا بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في بلدة عيترون جنوب لبنان، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية استهداف البلدات الحدودية اللبنانية.

وقصف سلاح المدفعية الإسرائيلي أطراف بلدات الضهيرة وعلما الشعب بالقطاع الغربي، كما شهدت بلدتا شيحين وأم التوت والجبين قصفا مدفعيا إسرائيليا مستمرا.

وأفاد مراسلنا بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت بصورة مكثفة على مستوى منخفض في أجواء جنوب لبنان، وأطلقت بالونات حرارية ونفذت غارات وهمية فوق أجواء المنطقة.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله عن استهداف موقع ‏حدب يارون الإسرائيلي للمرة الثانية اليوم الجمعة، وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف قبل ظهر اليوم رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف، فيما أعلن أنه عند الساعة 01:10 من بعد ظهر اليوم استهدف ‏موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.‏

المصدر: RT