حزب الله: "محور المقاومة" لن يترك غزة ولن يتأثر بالضغوط مهما كانت

قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله اللبناني، الشيخ محمد يزبك، إن "محور المقاومة من اليمن إلى العراق ولبنان، لن يترك غزة وحدها، ولن يتأثر بالضغوطات مهما كانت".

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وأضاف المسؤول في حزب الله، أن "عملية "طوفان الأقصى" كشفت زيف ادعاء الغرب بديمقراطية أرادوها لمجتمعاتنا بالحرب والدمار، من ‏أفغانستان إلى العراق إلى سوريا، وها هم يدعمون المذابح في فلسطين وغزة، ولم يتحرك لهم ‏ضمير".

وتساءل يزبك: "ماذا ينتظر المجتمع الدولي من باقية للقوانين ‏الدولية بعد سقوطها، في إيقاف الحرب وإدانة العدو الإسرائيلي.. فلا عجب من مجتمع يحمل الضحية ‏المسؤولية مبررا الإجرام".

وإذ لفت إلى أن "المقاومة تؤلم العدو اليوم في غزة ولبنان"، أكد أن "محور المقاومة من اليمن والبحر الأحمر إلى العراق إلى ‏لبنان لن تؤثر فيه كل الضغوطات مهما كانت، فالموقف واحد هو إيقاف الحرب على غزة، ومن دونها، فالمحور لن يترك غزة وحدها".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحتى الآن، اقتصر تبادل القصف إلى حد كبير على المنطقة الحدودية، رغم أن إسرائيل شنت ضربات محدودة في عمق الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

وأعلن حزب الله اليوم الجمعة، عن 5 استهدافات لمواقع إسرائيلية حدودية حتى الآن، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة قرى حدودية لبنانية وأغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية في بلدة عيترون جنوب لبنان، فيما تشهد سماء لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.

المصدر: RT