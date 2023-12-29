الدفاع السورية تؤكد التصدي لهجومين إسرائيليين بمحيط دمشق والمنطقة الجنوبية وتكشف عن الأضرار

أكدت وزارة الدفاع السورية، أن دفاعاتها الجوية تصدت ليل الخميس وفجر الجمعة لهجومين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية وفي محيط العاصمة دمشق، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

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وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات".

كما أعلنت وزارة الدفاع السورية أيضا أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة دمشق وأسقطت بعضا من الصواريخ المعادية".

وذكر مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة 20: 1 من فجر الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق"، مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها والخسائر اقتصرت على الماديات".

وكانت الخارجية السورية طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوقت سابق بتحمل المسؤولية، و"وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

جاء ذلك، غداة إعلان طهران، مقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضي موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق الاثنين الماضي.

المصدر: RT+ sana