"سانا": سماع دوي انفجارات في محيط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، وأنه يجري التحقق من طبيعتها.

كما أشارت الوكالة إلى أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق .

وذكر مصدر عسكري سوري بوزارة الدفاع في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا بالصواريخ من اتجاه هضبة الجولان استهدفت فيه مطار دمشق الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

يتبع...