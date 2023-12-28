 
مباشر

"سانا": سماع دوي انفجارات في محيط دمشق

أخبار العالم

Globallookpress Ammar Safarjalani
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wovq

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، وأنه يجري التحقق من طبيعتها.

كما أشارت الوكالة إلى أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

إقرأ المزيد
"يشكل تهديدا خطيرا"..تقرير سابق لقناة إسرائيلية عن مستشار الحرس الثوري الإيراني عقب "اغتياله"(فيديو)

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق .

وذكر مصدر عسكري سوري بوزارة الدفاع في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا بالصواريخ من اتجاه هضبة الجولان استهدفت فيه مطار دمشق الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا