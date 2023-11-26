مطار دمشق الدولي يخرج عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه

أفاد مصدر عسكري سوري بوزارة الدفاع، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت اليوم هجوما جويا بالصواريخ من اتجاه هضبة الجولان استهدفت فيه مطار دمشق الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

وقال المصدر: "بحدود الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ودمرت معظمها وأسفر العدوان عن خروج المطار من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت قد أفادت مراسلتنا، في وقت سابق اليوم، بدوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى تصاعد الدخان في محيط منطقتيّ المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.

وأوضح مصدر في مطار دمشق الدولي لـ RT قائلا: "القصف الإسرائيلي طال مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".

ويوم الأربعاء الماضي، أفادت مراسلتنا بتعرض منطقة السيدة زينب بريف دمشق لاستهداف إسرائيلي.

المصدر: RT