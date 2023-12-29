"القسام" تنشر مشاهد لطائرة "Skylark-2" استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية شمال قطاع غزة (فيديو)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الجمعة، الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية شمال قطاع غزة.

ونشرت "كتائب القسام" مشاهد لطائرة "Skylark-2" قالت إنها استولت عليها أثناء مهمة استخبارية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT