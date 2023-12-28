القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها بقطاع غزة وتعلن عن عمليات مكثفة في حيي الدرج والتفاح شمالا

تواصل القوات الإسرائيلية، عملياتها من شمال قطاع غزة مرورا بوسطه وصولا إلى جنوبه، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات مكثفة في حيي الدرج والتفاح شمال القطاع.

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وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الفرقة 162 تعمل في حيي الدرج والتفاح شمال قطاع غزة، وقد هاجمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو خلية صواريخ مضادة للدروع ودمرت بنية تحتية داخل مبنى كانت قد أطلقت منه صواريخ آر بي جي".

وأضاف أن "مقاتلي لواء ناحال وجهوا طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو لمهاجمة مبنى تواجد فيه مخربون بهدف إطلاق صواريخ مضادة للدروع".

وأشار إلى أن "مقاتلي مجموعتي القتال اللوائية 401 و460 يعملون في منطقة الدرج والتفاح، حيث قضوا على مدار اليومين الأخيرين على مخربين برا وجوا".

ولفت إلى أنه "خلال عمليات مداهمة قامت بها المجموعة القتالية اللوائية 14، أطلق مخربون النار باتجاه قواتنا. وبعد عمليات تمشيط للمنزل الذي أطلِق النار منه، عثر المقاتلون على وسائل قتالية عدة".

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة استمرت قوات سلاح البحرية في دعم القوات المناورة على أرض القطاع بالنيران من البحر".

من جهة أخرى، أفاد مراسلنا بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا استهدف محيط موقع صوفا شرق رفح جنوب قطاع غزة، فيما تواصل مدفعية القوات الإسرائيلية منذ ساعات قصف مناطق تل الزعتر والسكة وجباليا البلد وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ومحيط شارع صلاح الدين وسط القطاع.

وأكد مراسلنا مقتل 17 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات الليلة الماضية وفجر اليوم على مناطق النصيرات والزوايدة ودير البلح وسط القطاع.

المصدر: RT