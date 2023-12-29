أوستن وغالانت يبحثان العملية الإسرائيلية في غزة ومرحلة "إحلال الاستقرار"

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة و"مرحلة إحلال الاستقرار" بعد النزاع.

وجاء في بيان للبنتاغون، يوم الخميس، أن أوستن اتصل بغالانت "لمناقشة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والتحضيرات لمرحلة إحلال الاستقرار التي ستكون عقب العمليات القتالية الكبرى".

وأضاف البيان أن أوستن "جدد التأكيد على عزم الولايات المتحدة على ضمان ألا تكون حماس قادرة على تهديد أمن إسرائيل لاحقا، وشدد على أهمية حماية المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية".

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وبحث الوزيران كذلك "المخاطر على أمن المنطقة، بما فيها أنشطة "حزب الله" المزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان وهجمات المليشيات المتحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وهجمات الحوثيين على التجارة الدولية في البحر الأحمر".

يذكر أن العملية العسكرية في قطاع غزة التي أطلقتها إسرائيل ردا على هجوم واسع من قبل "حماس"، تستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. وقتل في غزة أكثر من 21 ألف شخص وأصيب أكثر من 55 ألفا بجروح، حسب وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: RT