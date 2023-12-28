 
مباشر

غالانت: الجيش الإسرائيلي وصل إلى مناطق لم يطأها من قبل واستولى على غرف لقيادة حماس

أخبار العالم

غالانت: الجيش الإسرائيلي وصل إلى مناطق لم يطأها من قبل واستولى على غرف لقيادة حماس
RT @idfonline
الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wovh

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن المهام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في خان يونس غير مسبوقة.

وأضاف خلال تقييم للوضع في مقر الفرقة 98 العاملة في منطقة خان يونس أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى مناطق لم يطأها من قبل واستولى على غرف السيطرة ويقضي على المسلحين.

إقرأ المزيد
"إسرائيل هيوم": 130 ألف عائلة إسرائيلية تم إجلاؤها من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر

وصرح بأن القوات الإسرائيلية وصلت إلى مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة ومنشآت الإنتاج.

وأكد أن المهمة هي تفكيك حماس بحيث لا تعود لديها قدرات عسكرية وحكومية، مشيرا إلى أن عملياتهم العسكرية ضرورية لتحقيق أهداف الحرب.

وأفاد الوزير بأنهم يرون نتائج تدمير قوات حماس.

واستمع غالانت إلى إيجاز حول عمليات القوات في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

وصرح بأن الفرقة 98 بوحداتها وألويتها تقوم بمهمة لم تقم بها من قبل.

وحضر الإحاطة قائد الفرقة المقدم دان غولدفوس وقائد المخابرات لشؤون الرهائن اللواء (احتياط) نيتسان ألون، وممثلون عن الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي، وبعد الانتهاء من التقييم، أجرى الوزير مناقشة مفتوحة مع جنود الفرقة.

غالانت: الجيش الإسرائيلي وصل إلى مناطق لم يطأها من قبل واستولى على غرف لقيادة حماس
غالانت: الجيش الإسرائيلي وصل إلى مناطق لم يطأها من قبل واستولى على غرف لقيادة حماس

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21320 ألف وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا