غالانت: الجيش الإسرائيلي وصل إلى مناطق لم يطأها من قبل واستولى على غرف لقيادة حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن المهام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في خان يونس غير مسبوقة.

وأضاف خلال تقييم للوضع في مقر الفرقة 98 العاملة في منطقة خان يونس أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى مناطق لم يطأها من قبل واستولى على غرف السيطرة ويقضي على المسلحين.

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وصرح بأن القوات الإسرائيلية وصلت إلى مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة ومنشآت الإنتاج.

وأكد أن المهمة هي تفكيك حماس بحيث لا تعود لديها قدرات عسكرية وحكومية، مشيرا إلى أن عملياتهم العسكرية ضرورية لتحقيق أهداف الحرب.

وأفاد الوزير بأنهم يرون نتائج تدمير قوات حماس.

واستمع غالانت إلى إيجاز حول عمليات القوات في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

وصرح بأن الفرقة 98 بوحداتها وألويتها تقوم بمهمة لم تقم بها من قبل.

وحضر الإحاطة قائد الفرقة المقدم دان غولدفوس وقائد المخابرات لشؤون الرهائن اللواء (احتياط) نيتسان ألون، وممثلون عن الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي، وبعد الانتهاء من التقييم، أجرى الوزير مناقشة مفتوحة مع جنود الفرقة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21320 ألف وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT