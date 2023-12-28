"إسرائيل هيوم": 130 ألف عائلة إسرائيلية تم إجلاؤها من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن 130 ألف عائلة إسرائيلية تم إجلاؤها من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر.

وأضافت الصحيفة العبرية أن 70 ألفا منهم يعيشون في الفنادق.

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وأكدت أن معظم العائلات ترفض العودة إلى المستوطنات التي أجليت منها.

وأشارت في السياق إلى أن حكومة نتنياهو عاجزة عند تقديم حلول لهؤلاء المستوطنين بعد فشلها الاستخباراتي والعسكري الكبير يوم السابع من أكتوبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21320 ألف وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT + صحيفة "إسرائيل هيوم"