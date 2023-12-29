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إصابة 4 إسرائيليين بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل (فيديوهات)

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إصابة 4 إسرائيليين بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل (فيديوهات)
سيارة منفذ عملية الدهس جنوب الخليل
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 4 إسرائيليين أصيبوا بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل في الضفة الغربية، مبينة أنه تم تحييد المنفذ.

وذكر موقع Ynet أن المصابين الأربعة في العشرينات من عمرهم، وأن إصاباتهم تتراوح بين متوسطة وطفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وأكد أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العملية، وتم تحييده في الموقع.

المصدر: RT

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