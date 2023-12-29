إصابة 4 إسرائيليين بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 4 إسرائيليين أصيبوا بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل في الضفة الغربية، مبينة أنه تم تحييد المنفذ.

وذكر موقع Ynet أن المصابين الأربعة في العشرينات من عمرهم، وأن إصاباتهم تتراوح بين متوسطة وطفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وأكد أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العملية، وتم تحييده في الموقع.

ראשוני: דיווח על פיגוע דריסה בהר חברון צפונית לעתניאל. 4 פצועים, מחבל מנוטרל pic.twitter.com/mLOoxt5cLj — יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) December 29, 2023

3 ישראלים נפצעו, בהם 2 במצב קשה, כתוצאה מדריסה ליד חברון...

תיעוד מהזירה..👇 pic.twitter.com/S6F7b633QN — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) December 29, 2023

פיגוע הדריסה בהר חברון: 4 פצועים כבני 20 - 1 במצב בינוני, 3 במצב קל. המחבל חוסל בירי pic.twitter.com/SXyvWMniUq — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) December 29, 2023

المصدر: RT