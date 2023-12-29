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الجيش الإسرائيلي يقتحم محيط مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس (صور + فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يقتحم محيط مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس (صور + فيديو)
RT @NewpressPs
الجيش الإسرائيلي يقتحم محيط مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس
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اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة محيط مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الرسمية بأن قوة كبيرة من الجيش ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت محيط مخيم بلاطة جنوب شرق نابلس.

وأكدت المصادر أن القوات تمركزت في عدة شوارع وفي محيط المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطح العديد من البنايات وعلى مداخل المخيم.

وذكرت الوكالة الرسمية أيضا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر الجمعة قرية رافات شمال غرب القدس.

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وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الجيش اقتحمت رافات وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين ما تسبب باشتعال النيران في مركبة واحتراقها بالكامل.

وأوضحت الوكالة أن مواجهات اندلعت بين عدد من الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت عرابة وداهمت عدة أحياء فيها، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت إثر ذلك أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع دون الإبلاغ عن إصابات.

وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت العديد من محلات الصرافة في مدينة رام الله واقتحمت مدن جنين وأريحا والخليل وطولكرم ونابلس وشنت حملة اعتقالات.

المصدر: وكالة "وفا"

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