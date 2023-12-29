الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف مدفعية بقيمة 147 مليون دولار لإسرائيل

أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية أن الخارجية وافقت على صفقة بيع قذائف مدفعية من نوع "إم 107" من عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل.

وقالت الوكالة التابعة للبنتاغون في بيان لها يوم الجمعة، إنها قد أبلغت الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة.

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وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قد وجه مذكرة إلى الكونغرس، أكد فيها أن توريد هذه الذخائر لإسرائيل أمر "ضروري" ويتوافق مع "المصالح الأمنية" للولايات المتحدة.

وأكد البيان التزام واشنطن بضمان أمن إسرائيل، مشيرا إلى أنها ستستخدم تلك القذائف "لردع المخاطر في المنطقة وتعزيز الدفاعات الوطنية".

ويشار إلى أن الذخائر ستقدم من المخزونات الأمريكية وأن هذه التوريدات لن تؤثر سلبا على القدرات الدفاعية الأمريكية.

المصدر: RT