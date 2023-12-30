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مقتل مراسل قناة القدس مع عدد من أفراد أسرته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة

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مقتل مراسل قناة القدس مع عدد من أفراد أسرته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة
RT
مقتل الصحفي جبر أبو هدروس إثر قصف إسرائيلي في غزة
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أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم السبت، مقتل مراسل قناة القدس الفضائية الصحفي جبر أبو هدروس، ليرتفع عدد الضحايا من الصحفيين إلى 106 منذ بدء التصعيد في القطاع.

 وذكر مكتب الإعلام في بيان له: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد جبر أبو هدروس، مراسل قناة القدس اليوم الفضائية، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم المأهول في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

مقتل مراسل قناة القدس مع عدد من أفراد أسرته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة
RT
الصحفي الفلسطيني جبر أبو هدروس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة أن 187 شخصا قتلوا فيما أصيب 312 آخرون في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21507 شهداء و55915 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر:RT

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