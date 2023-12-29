حزب الله ينشر مشاهد من استهداف تجهيزات تجسس إسرائيلية في مزارع دوفيف وموقع حدب يارون (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني فجر يوم السبت أنه استهدف تجهيزات تجسس إسرائيلية في مزارع دوفيف في الجليل الأعلى وموقع حدب يارون.

ونشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مشاهد من استهداف تجهيزات التجسس الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت موقع حدب يارون مرتين ورافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف مؤكدة أنه تمت إصابتها إصابات مباشرة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود.

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ويعلن الحزب في بيانات يومية مرفقة بصور ومقاطع فيديو، استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.

هذا وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT