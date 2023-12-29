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موكب جنائزي رمزي في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

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موكب جنائزي رمزي في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
AFP SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي في مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسار موكب المتظاهرين بصمت، على صوت قرع الطبول، خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، يوم الخميس.

موكب جنائزي رمزي في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
AFP SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

كما حمل المتظاهرون صورا للأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة.

يذكر أنه منذ بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، تعيش نيويورك على إيقاع التحركات الداعمة للفلسطينيين وأخرى داعمة لإسرائيل.

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وقتل في غزة أكثر من 21 ألف شخص وأصيب أكثر من 55 ألفا بجروح، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وتقول وزارة الصحة إن من بين القتلى أكثر من 8 آلاف طفل وأكثر من 6 آلاف امرأة.

المصدر: فرانس برس

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