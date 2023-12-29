المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يتوقع وجود أكثر من 7 آلاف جثة تحت الأنقاض في القطاع

توقع المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن يكون أكثر من 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال الثوابتة، الجمعة، إن التقديرات تُشير إلى أن هناك أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود في القطاع.

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وأكد أن حوالي 800 ألف فلسطيني في غزة والشمال لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21 ألفا.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ84 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر: RT