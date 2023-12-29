مراسلة RT: أنباء عن إطلاق صلية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية في الجليل الغربي

أفادت مراسلة RT مساء يوم الجمعة بورود أنباء عن إطلاق صلية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية في الجليل الغربي.

وذكرت المراسلة أن حزب الله أصدر بيانات مقتضبة لاستهدافه مناطق يتواجد بها جنود إسرائيليون.

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وقال الحزب في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 تجمعا لجنود الاحتلال في موقع رامية ‏بالأسلحة المناسبة".

كما أعلن الحزب أنه استهدف عند الساعة 04:10 من عصر يوم الجمعة 29 ديسمبر موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي زرعيت وشوميرا في الجليل الغربي على الحدود اللبنانية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود.

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ويعلن الحزب في بيانات يومية مرفقة بصور ومقاطع فيديو، استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT

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