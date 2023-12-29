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وزارة الطوارئ الروسية تنقل 33 مواطنا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى موسكو

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وزارة الطوارئ الروسية تنقل 33 مواطنا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى موسكو
Sputnik
طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة تابعة لها تقل مواطنين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت من القاهرة متوجهة إلى موسكو.

وقالت الوزارة في بيان: "انطلقت رحلة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من القاهرة إلى موسكو لإيصال مجموعة إضافية من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منطقة النزاع في قطاع غزة. وستنقل الطائرة "إيل-76" ​​اليوم 33 شخصا، بينهم 14 طفلا".

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وصرح وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، في 18 ديسمبر بأن رجال الإنقاذ يستكملون أعمال إجلاء المواطنين الروس من غزة. وفي الوقت الحالي، تم إجلاء أكثر من ألف مواطن روسي وأفراد عائلاتهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها أرسلت 15 طائرة إلى العريش نقلت 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

المصدر: RT

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