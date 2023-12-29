"كتائب القسام" تطلق رشقة صاروخية من شمال غزة تجاه إسرائيل (فيديو)

قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الجمعة إنها أطلقت رشقة صاروخية من شمال غزة تجاه إسرائيل.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو وثق عملية إطلاق صلية الصواريخ.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT