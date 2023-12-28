الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي ثان على دمشق خلال هذه الليلة

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ التي أطلقتها إسرائيل خلال هجومها الثاني هذه الليلة.

وقال مصدر عسكري في بيان: "حوالي الساعة 01:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وصرح مصدر عسكري سوري في بيان آخر بوقت سابق من اليوم تعليقا على الهجوم الإسرائيلي الأول: "حوالي الساعة 05: 23 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

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وطالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمس بتحمل المسؤولية، و"وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وذكر مصدر عسكري سوري بوزارة الدفاع في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا بالصواريخ من اتجاه هضبة الجولان استهدفت فيه مطار دمشق الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

المصدر: RT