"القسام" تكشف عن تفجير حقل ألغام والاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة بمخيم البريج

نشرت "كتائب القسام" عبر صفحتها على منصة "تلغرام" تفاصيل بشأن عمليات نفذها مقاتلوها اليوم الجمعة بمواجهة القوات الإسرائيلية المتوغلة، بمخيم البريج جنوب مدينة غزة، وسط القطاع.

إقرأ المزيد

وقالت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، إن "مجاهديها تمكنوا من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أوقعهم بين قتيل وجريح".

كذلك، أكدت كتائب القسام أنها "استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وحققت فيها إصابة مباشرة".

وأعلنت القسام أن "مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج بالقذائف المضادة للتحصينات واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

في غضون ذلك، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت "حوليت" و"صوفا" و"نير إسحاق" برشقات صاروخية مركزة، اليوم الجمعة، و"دك مجاهدوها التحشدات العسكرية الإسرائيلية بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في منطقة عبسان شرق خان يونس".





المصدر: RT