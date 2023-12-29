"إرنا": السلطات الإيرانية تعدم 4 مدانين على صلة بالموساد وتكشف خيوط جريمتهم

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بأن السلطات نفذت صباح الجمعة حكم الإعدام شنقا بحق "4 مخربين ارتكبوا أعمالا ضد أمن البلاد بتوجيه من الموساد" بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وأفادت الوكالة بأن الأربعة الذين أعدموا اليوم، هم: وفاء هناري وآرام عمري ورحمن برهازو والسيدة نسيم نمازي، وهم من ضمن مجموعة تضم 10 مدانين، متهمين بجرم "الحرب وإفساد الأرض من خلال التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بقصد تعطيل أمن البلاد".

ونقل المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية عن رئيس قضاة مقاطعة أذربيجان الغربية قوله إن "أنشطة هذه المجموعة الرئيسية كانت تحديد هويات قوات المخابرات النشطة في مجال القتال ضد إسرائيل".

وأكد المسؤول القضائي الإيراني أن "أفراد هذه المجموعة، بتوجيه مباشر من ضباط الموساد، كانوا يحاولون التعرف على القوات التي تتعاون مع الأجهزة الأمنية في البلاد، وكانوا ينوون انتزاع معلوماتهم عن طريق اختطافهم وتهديدهم".

ووفق وكالة "إرنا" للأنباء فإن أفراد المجموعة كانوا على اتصال مباشر مع ضباط الموساد عبر إجراء اتصال فيديو معهم، وكان مجال عملهم الجغرافي في محافظات غرب أذربيجان والعاصمة طهران وهرمزكان.

كما لفتت الوكالة، إلى أن أفراد المجموعة المذكورة أضرموا النار في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالمؤسسات الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحصلوا على الأموال عن طريق التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد، وقد حاولوا في بعض الأحيان اغتيال عناصر من قوات الأمن والاستخبارات، ولكنهم فشلوا.

المصدر: إرنا