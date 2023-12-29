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الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من أي تصعيد ضد اليمن

أخبار العالم العربي

الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من أي تصعيد ضد اليمن
Globallookpress Wang Shang
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع
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حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الولايات المتحدة من التصعيد ضد اليمن وشعبه، وأكد استعدادهم لمواجهة أي هجوم.

وقال سريع في بيان: "تحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيوني".

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وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".

وشدد على أن "موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات".

وتابع: "القوات المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد والجاهزية العسكرية لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي"يحفظه الله" في أي لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا".

وأكد سريع أنه "على العدو الأمريكي أن يأخذ تحذيرات السيد القائد يحفظه الله الواردة في خطابه الأخير بعين الاعتبار فهو رجل الفعل والقول ويعتمد على الله القوي العزيز ويسنده شعب مجاهد حر عزيز وهو ما يتجسد بشكل دائم ومستمر في التظاهرات الشعبية الحاشدة في كل الساحات والميادين وكان آخرها تظاهرات اليوم".

ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "كافة شعوب أمتنا بالخروج نصرة لفلسطين ورفضا للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني".

المصدر: RT

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