صور لآثار حرب غزة أمام السفارة الفلسطينية في موسكو (فيديو)

وضع اليوم الجمعة أكثر من 50 شجرة شوح صناعية أمام مقر السفارة الفلسطينية في موسكو، تحمل صورا لآثار الحرب في قطاع غزة.

وتظهر الصور ضحايا، لا سيما بين الأطفال، للهجوم الإسرائيلي على غزة وحجم الدمار الذي تعرض له القطاع.

ووضعت باقات من الزهور وألعاب قرب الأشجار، كما يمكن هناك أيضا رؤية رموز الاستجابة السريعة "مساعدة فلسطين".

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وفي وقت سابق نظمت أمام مبنى السفارة الفلسطينية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة أكثر من 55 ألفا آخرين في غزة حتى الآن.

المصدر: "نوفوستي"