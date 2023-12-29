الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق بالضفة الغربية وتسجيل إصابات وأضرار (فيديو+صور)

شهدت مناطق وأحياء بالضفة الغربية اقتحامات للجيش الإسرائيلي بآلياته وجنود وتم تسجيل العديد من الإصابات كانت 3 منها باقتحام أحياء في رام الله، كما وقعت إصابات وأضرار في أحياء أخرى.

كما أفادت المواقع الإخبارية الفلسطينية بإحراق مركبة تعود لمواطن فلسطيني في بلدة رافات شمال القدس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، أشارت مصادر محلية إلى وقوع 3 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بكفر عقب شمال القدس المحتلة جراء اشتباكات عنيفة اندلعت مع القوات المقتحمة لمخيم كفر عقب، كما قام الجيش أيضا باعتقال شاب خلال اقتحام البلدة في القدس.

بدورهم، قام شبان برمي آليات الجيش بالحجارة خلال اقتحامه أطراف مخيم قلنديا شمالي القدس، وظهرت مشاهد تكشف الدمار الذي تسببت به آليات الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا.

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة محيط مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقبل ساعات قليلة، أفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الرسمية بأن قوة كبيرة من الجيش ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت محيط مخيم بلاطة جنوب شرق نابلس.

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وأكدت المصادر أن القوات تمركزت في عدة شوارع وفي محيط المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطح العديد من البنايات وعلى مداخل المخيم.

ويوم أمس، طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء الأربعاء الماضي وحتى صباح الخميس (أمس) 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية".

الجدير بالذكر أنه منذ مطلع العام الجاري، قتل 522 فلسطينيا برصاص الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 314 منذ اندلاع الحرب على غزة، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: RT + وكالات