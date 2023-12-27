نادي الأسير الفلسطيني يعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 4795 منذ 7 أكتوبر

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 4795.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني تركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله، وطولكرم التي شهدت عملية اقتحام وتخريب واسعة.

ورافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات تحقيق ميداني، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير "أنّ القوات الإسرائيلية تواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس الثلاثاء اعتقال القوات الإسرائيلية للأسيرة السابقة خالدة الجرار والبالغة من العمر 60 عاما من منزلها في محافظة رام الله صباح اليوم.

المصدر: RT