القاهرة: أبلغنا إسرائيل بعدم التسبب في مخاطر على حدودنا

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر أبلغت إسرائيل بألا ترتكب أي مخاطر على الحدود المصرية، مشيرا إلى أن القاهرة تنسق مع قطر وأمريكا بشأن مقترح الحل في غزة.

وأضاف رشوان في تصريحات صحفية: لم نستبعد أي طرف معني بالملف الفلسطيني من مشاورات قطاع غزة، ومصر لا تتدخل أبدا بأي شأن سياسي داخلي فلسطيني.

وأكد رشوان: "المقترح المصري هو تصور كامل بشأن قطاع غزة وليس هدنة أو هدنا زمنية، ولم نتلقَ ردودا نهائية بشأن المقترح المعني بغزة حتى الآن".

وفي سياق آخر، قال مصدر سياسي لقناة الحدث، إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يتجه لقبول المبادرة المصرية القطرية حول تبادل الأسرى مع إسرائيل، وإقرار الهدنة في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر الحدث، أن مبادرة تبادل الأسرى المصرية القطرية، تقضي بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهدنة لمدة 20 يوما في قطاع غزة.

المصدر: القاهرة 24