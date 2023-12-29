مراسلنا: عشرات القتلى والمفقودين في قصف إسرائيلي مكثف وسط قطاع غزة

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بمقتل عشرات الفلسطينيين وفقدان آخرين تحت الأنقاض إثر القصف الإسرائيلي المكثف في وسط قطاع غزة.

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وقال المراسل إن 30 قتيلا وصلوا حتى الآن، إلى مستشفى "شهداء الأقصى" جراء القصف العنيف بمنطقة المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى مقتل 20 فلسطينيا وفقدان العشرات جراء غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية مخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامنا مع مواجهات عنيفة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 84 بظل كارثة إنسانية متفاقمة وغير مسبوقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الخميس، "مقتل 21,320 فلسطينيا وإصابة 55,603 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين بلغت مستويات كارثية تفوق الوصف وأن أكثر من 1.9 مليون نازح يفتقرون للماء والطعام والدواء.

المصدر: RT