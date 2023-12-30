مراسلنا: تجدد الغارات الإسرائيلية في وسط وجنوب قطاع غزة واشتباكات عنيفة في خان يونس

أفاد مراسلنا اليوم السبت، بتجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين وسط خان يونس.

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ولفت المراسل إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الواوي في مخيم النصيرات قرب جامع السنة، وسط قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم انتشال ضحيتين وعدد من الإصابات فيما لا يزال هناك عالقون تحت الأنقاض.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا مدفعيا مكثفا استهدف محيط شارع صلاح الدين والمناطق المجاورة شرقي مخيم النصيرات.

وأفاد المراسل بأن قناصة الجيش الإسرائيلي استهدفوا 3 مواطنين من المارة في محيط موقع الكتيبة 13 بمخيم المغازي قبل ساعات ولم تنجح عملية انتشالهم حتى اللحظة، كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات جوية على المخيم.

كذلك، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة النويري غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما أطلقت

الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها بشكل مكثف على شواطئ بحر النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

وقصفت الزوارق الحربية أيضا شواطئ خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات على أرض في حي السلام شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

من جهة أخرى، تدور اشتباكات عنيفة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكذلك وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، في ظل قصف مدفعي مكثف من الدبابات الإسرائيلية.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ85، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

المصدر: RT