لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ85 وتداعياتها الإقليمية والدولية

تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

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يتبع..