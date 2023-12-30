لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ85 وتداعياتها الإقليمية والدولية
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تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
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يتبع..