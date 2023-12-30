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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقديم جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية

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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقديم جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية
Legion-Media
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رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة التي قدمتها جمهورية جنوب افريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة أن كل "ما ترتكبه إسرائيل من استهداف عشوائي للسكان المدنيين وقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطييين وغالبيتهم من النساء والأطفال وتهجيرهم قسريا ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب تدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية".

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وطالبت المنظمة "المحكمة بسرعة الاستجابة واتخاذ تدابير عاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

المصدر: RT

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