بينهم قائد كتيبة.. لواء "النخبة" الإسرائيلي يقر بفقدان العشرات من عناصره في حرب غزة

أقر لواء "جولاني" في الجيش الإسرائيلي بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 وبمقتل 7 آخرين في معارك غزة منهم قائد الكتيبة 13 المقدم تومر غرينبرغ.

ولواء "جولاني" يعرف أيضا باسم "اللواء الأول" وهو لواء مشاة ضمن الجيش الإسرائيلي ويرتبط تقليديا بالقيادة الشمالية.

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وأفادت القناة "12" العبرية في تقرير نشرته يوم السبت على موقعها الرسمي، بأن لواء جولاني يتواجد في الجبهة منذ بداية المعارك الدفاعية ومن ثم في الهجوم في عمق قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الأيام الطويلة من القتال قدمت قصصا لا تعد ولا تحصى من الإنجازات والخسائر الفادحة.

وأكد تقرير القناة العبرية أن حوالي 80 مقاتلا يحملون رمز شجرة الزيتون ذات اللون الأصفر والأخضر قتلوا منذ هجوم حماس المفاجئ بما في ذلك كبار القادة.

ويشير التقرير إلى أنه في صباح يوم الهجوم تمركزت الكتيبة 13 التابعة لجولاني في قطاع ناحال عوز، موضحا أن العملية تمت بسرعة كبيرة.

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وبحسب التقرير، كان مقاتلو جولاني من بين أوائل الذين دخلوا القطاع وكانوا على خط المواجهة ضد حماس في عشرات المعارك المباشرة لتحديد الأسلحة والبنية التحتية للحركة.

وكان مقاتلو لواء جولاني قد انسحبوا من قطاع غزة ليأخذوا قسطا من الراحة بعد تكبدهم خسائر فادحة، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية بأن "لواء جولاني" قضى أكثر من 70 يوما في غزة حيث فقد عشرات المقاتلين وقرر الجنود مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر: القناة "12" العبرية