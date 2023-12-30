بعد 85 يوما على الحرب.. ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي في غزة إلى 21672 شخصا

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة السبت، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية خلفت 21672 قتيلا في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأكدت الوزارة مقتل 165 شخصاً وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، مضيفةً أنّ 56165 شخصا جرحوا منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بتجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين وسط خان يونس.

ولفت المراسل إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الواوي في مخيم النصيرات قرب جامع السنة، وسط قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم انتشال ضحيتين وعدد من الإصابات فيما لا يزال هناك عالقون تحت الأنقاض.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا مدفعيا مكثفا استهدف محيط شارع صلاح الدين والمناطق المجاورة شرقي مخيم النصيرات.

وأفاد المراسل بأن قناصة الجيش الإسرائيلي استهدفوا 3 مواطنين من المارة في محيط موقع الكتيبة 13 بمخيم المغازي قبل ساعات ولم تنجح عملية سحبهم حتى اللحظة، كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات جوية على المخيم.

المصدر: AFP