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الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة إلى سوريا بعد إطلاق صاروخين من الجولان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة إلى سوريا بعد إطلاق صاروخين من الجولان
AP Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن توجيه ضربة إلى الأراضي السورية ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان باتجاه شمال إسرائيل.

وفي أعقاب تشغيل صفارات الإنذار في الشمال مساء الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة، وإن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر النيران.

وأضاف الجيش أنه قصف كذلك "البنية التحتية للإرهابيين" التابعة لـ "حزب الله" في لبنان، واستهدف موقعا لإطلاق الصواريخ على الأراضي اللبنانية بعد إطلاق عدد من القذائف عبر الحدود في وقت سابق من اليوم.

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ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لتسديد الضربات في حسابه الرسمي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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