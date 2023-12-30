"حماس" تثمن تحرك جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية: خطوة مهمة لمحاسبة مجرمي العصر

ثمنت حركة "حماس"، اليوم السبت، تقديم دولة جنوب إفريقيا طلبا في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

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وقالت الحركة في بيان، إننا "نثمن عاليا قيام جنوب إفريقيا بتقديم طلب في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع كيان الاحتلال المجرم حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضافت أن "تحرك جنوب إفريقيا يعد خطوة مهمة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر".

ودعت حماس "كل الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد هذا الكيان النازي، باعتباره مهددا للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلنت الجمعة، أن جنوب إفريقيا قدمت لها طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن تل أبيب ترفض باشمئزاز جميع المزاعم التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن "ادعاءاتها تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني وتشكل استغلالا خسيسا ومهينا للمحكمة".

أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقد رحبت بالدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وطالبت الخارجية محكمة العدل الدولية "بسرعة الاستجابة إلى الطلب من خلال إصدار قرار بوقف إطلاق النار الفوري".

المصدر: RT