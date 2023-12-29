جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "أعمال إبادة" في قطاع غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن جنوب إفريقيا قدمت لها طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية اليوم الجمعة: "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) للقضاء على فلسطينيي غزة، كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

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وتتواصل الاشتباكات في القطاع لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم أن 187 شخصا قتلوا فيما أصيب 312 آخرون في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21507 شهداء و55915 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: أ ف ب+RT