"حزب الله" العراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل

أعلن "حزب الله" العراقي في بيان له اليوم السبت، عن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل شمال العراق.

وجاء في البيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة حرير المحتلة في أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل عراقية استهداف موقع إسرائيلي قرب محافظة أربيل، فيما تواصلت الضربات على مواقع الوجود العسكري الأمريكي في المحافظة ذاتها.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة العراقية عزمها إنهاء وجود القوات الأمريكية داخل العراق.

المصدر: RT